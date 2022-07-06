مقتل جنديين مصريين في قوة حفظ السلام بمالي

قتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأصيب خمسة آخرون بجروح خطرة في انفجار لغم أرضي في شمال مالي، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية. وقالت الأمم المتّحدة في بيان إنّه "صباح اليوم، انفجر لغم أرضي بآلية مدرّعة كانت في عداد قافلة لوجستية تابعة لمينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي) على طريق تيساليت-غاو".

ووقع الهجوم على بُعد 60 كلم من غاو. وأضافت الأمم المتحدة أنه "تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وتم إجلاء الجرحى". وفي نيويورك أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً أكّد فيه أعضاؤه الخمسة عشر أنّهم يدينون "بأشدّ العبارات الهجوم".

المصدر: وكالات