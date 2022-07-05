رئيس تونس يدعو للتصويت بكثافة على الدستور

شعبان بلال (تونس، القاهرة)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكداً أنه يحمي الحقوق والحريات وسيحقق أهداف الثورة التونسية.

جاء ذلك في رسالة نشرتها الرئاسة التونسية، أوضح فيها سعيد أسباب تجميد عمل مجلس النواب ووضع دستور جديد.

وأكد سعيد أن واجب إنقاذ مؤسسات الدولة الموشكة على الانهيار والمحاولات المتكررة لضرب وحدة تونس والإفلات من المحاسبة وانتشار الفساد أمور دفعته إلى تنظيم استشارة وطنية إضافة إلى حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد.

ودعا سعيد التونسيين إلى التصويت بـ «نعم» في الاستفتاء على مشروع الدستور «حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة»، وفق ما جاء في نص الرسالة.

ودشنت قوى سياسية وشعبية في تونس حملات وطنية لدعم المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو الجاري.

ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن أغلبية الشارع يُساند الاتجاه الذي قرره الرئيس قيس سعيد وهي أغلبية واضحة، وهو ما يؤكد وجود قطيعة بين النخبة السياسية وعموم الجماهير، لافتاً إلى أن هناك موقفاً حاسماً في علاقة الشعب بالنخبة.

وأشار ثابت إلى أن الشعب التونسي يطالب بحالة سياسية جديدة ويتجه نحو الجمهورية الجديدة وستكون هناك مشاركة مهمة في الاستفتاء، موضحاً أن «المشاركة الكبيرة المتوقعة ستتجه نحو الإجابة بنعم، لأن الشارع يرى أن القوى السياسية والإخوان يتصفون بالأنانية وعدم القدرة على إدارة الدولة وعدم إنجاز الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للإقلاع الاقتصادي».

بدوره، أكد المحلل السياسي نزار الجليدي أن الشارع التونسي أقل تشرذماً من الفترة الماضية التي كانت في زمن «الإخوان» وبرلمان «السياحة الحزبية»، موضحاً أن الشعب التونسي له رغبة في مرافقة مسار 25 يوليو.

ولفت الجليدي إلى ثلاث نقاط تدفع الشعب التونسي للمشاركة في الاستفتاء، أولها أنه يرى في الدستور الجديد إنهاء منظومة 2014 الذي كلف تونس أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وثانيها أنه أسس نظاماً رئاسياً يتحمل فيه كل رئيس مسؤوليته تجاه كل ما يقدم، وثالثهما هو تعديل القانون الانتخابي لمعاناة الشعب الأمرين من الأزمات السياسية.

إلى ذلك أكد حازم القصوري، محامي ورئيس منتدى «تونس الحرة»، أن تونس تعيش كرنفالاً عادت فيه روح الاهتمام بشؤون البلاد ومرجعياته التاريخية، خاصة مستقبل البلاد بعد نشر دستور 2022 الذي سحب البساط من الأحزاب ذات المرجعية الدينية. وأوضح القصوري لـ «الاتحاد»، أن «وسائل الإعلام أسهمت في رفيع الوعي لدى الناس بأهمية المرحلة في فهم فصول الدستور لرسم معالم تونس الجديدة وهذا في صميم الممارسة الديمقراطية». فيما أوضح المحلل السياسي عادل البريني أن الموقف من قراءة الدستور لم يخضع لمراجعة دقيقة للأبواب والفصول التي احتواها لكن القراءة الذوقية تستند إلى الموقف السياسي، موضحاً أن هناك فئة مؤيدة وأخرى معارضة وثالثة تمثل الخط الثالث كـ«اتحاد الشغل».