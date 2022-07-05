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استعراض عسكري في الجزائر بذكرى الاستقلال
استعراض عسكري في الجزائر بذكرى الاستقلال
6 يوليو 2022 02:04

الجزائر (الاتحاد)

أحيت الجزائر أمس، الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال بتدشين برنامج احتفالي متنوع وإقامة استعراض عسكري ضخم للقوات البرية والبحرية والجوية بعدما تم تعليق مثل هذه الاستعراضات منذ ما يزيد على 33 سنة.
وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في كلمة أمام الحضور الرسمي والجماهيري، إن «الاستعراض العسكري يضفي وجهاً استثنائياً على الاحتفال بالذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة الوطنية في وقت وصلت فيه البلاد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسم معها وجه جزائر الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل».
وشهدت الاحتفالات الرسمية التي أقيمت صباح أمس، في الواجهة البحرية للعاصمة حضور العديد من رؤساء الدول إلى جانب وزراء أجانب وممثلي منظمات إقليمية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وقامت القوات البرية والبحرية والجوية باستعراض مختلف الأسلحة والعتاد الحربي من طائرات حربية وعمودية والدبابات والمدرعات والعربات الحاملة لمختلف أنواع الصواريخ الأرضية والجوية والباليستية ومختلف السفن الهجومية.

الجزائر
الرئيس الجزائري
عبد المجيد تبون
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