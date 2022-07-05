الحوار الوطني في مصر: تمثيل متكافئ لايقصي أحداً

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

انطلق الحوار الوطني في مصر أمس، بمشاركة قوى سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية.

وأكد المنسق العام للحوار نقيب الصحفيين ضياء رشوان أن الحوار الوطني سيكون فيه التمثيل واضحاً ومتكافئاً من دون حرمان. وقال: «الحوار يتسع للجميع مع استبعاد كافة الفئات التي شاركت في قتال أو تحريض على عنف أو ممارسة إرهاب لأنها لا تعترف بشرعية ودستور هذه الدولة».

كما لفت إلى إقبال كبير من جانب فئات الشعب المصري لها الحق في أن تكون من ضمن الحوار، موضحاً أن مخرجاته ستكون في صورة تشريعية أو تنفيذية ترفع إلى الرئيس المصري لاتخاذ قرار بشأنها.

كما بين أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وكل جلسات الحوار سيكون فيها التمثيل واضحاً ومتكافئاً من دون حرمان أي رأي يقال في القاعة على أن يتم رفع جميع الآراء في النهاية إلى رئيس الجمهورية من دون تصويت أو استبعاد أي من الآراء.