«الرئاسي الليبي»: خطة عمل تعالج الانسداد السياسي

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلن المجلس الرئاسي الليبي أمس، التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وتكليف عضو المجلس عبدالله اللافي، بإجراء مشاورات عاجلة مع كافة الأطراف الليبية للتوافق على تفاصيلها، وإطلاقها في شكل «خريطة طريق» تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان، إنه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير، مشيراً إلى أن أبرز العناصر الحاكمة للخطة الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.

جاء ذلك، بعد لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ممثلين عن 31 حزباً سياسياً، أمس، حيث طالب الحضور بتنظيم حوار وطني، والبحث عن المخارج الممكنة والتحاور بشكل مباشر مع الأجسام القائمة للوصول لتسوية الأزمة والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن، وذلك بحسب ما أكده مصدر سياسي ليبي في تصريحات لـ«الاتحاد».وفي سياق آخر، أعلن ديوان مجلس النواب الليبي إحراق وثائق سرية محلية ودولية، وأخرى خاصة بالعلاقات مع الدول، إضافة إلى سرقة مستندات مهمة خلال اقتحام الديوان يوم الجمعة الماضية.

وقال الديوان في بيان إن «متظاهرين مدفوعين من جهات مشبوهة لا تمثل طبرق هم من أحرقوا الديوان وسرقوا مستندات سرية».

ودان الديوان حرق الأرشيف الورقي للمجلس، والذي تجمع على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ويضم في طياته مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب، بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي، مبينا أن «المستندات المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم نهبها عقب اقتحام مقر المجلس، ما هي إلا مستندات تنفيذية.