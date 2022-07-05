لبنان.. نواب يطالبون بحكومة تكنوقراط

عبد الله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

لا صوت يعلو في لبنان عن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان تسمية نجيب ميقاتي رئيساً لحكومة تسيير الأعمال، على أمل أن تحقق ما عجزت عنه عديد الحكومات التي لم تأتِ بجديد يحقق رغبات الشعب اللبناني.

وبحسب نواب لبنانيين، فإن العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يؤدي إلا إلى فشل جديد، بينما ما يحتاج إليه لبنان فعلياً هو حكومة تكنوقراط تقوم على الكفاءات، ويمكن للبرلمان اللبناني أن يراقبها ويحاسبها بعيداً عن القبليات والنزعات الطائفية.

وسلم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك بعد 6 أيام من تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال غياث يزبك، عضو مجلس النواب اللبناني عن تكتل «الجمهورية القوية»، إن المباحثات التي يجريها نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة تشكل أزمة حقيقية للبنان وشعبه، فالأمر يُعد الداء الرئيس الذي تعانيه لبنان على مدار سنوات طويلة، ففكرة حكومة الوحدة الوطنية هي غير حقيقية وثبتت فشلها.

وأضاف يزبك لـ«الاتحاد»، أن الطريقة الحالية تعمل على إدخال الحكومة للمجلس النيابي، وإدخال المجلس النيابي للحكومة، بحيث يفقد القدرة على المراقبة وتتجاوز كل ما يعطيها الدستور للحكم، هذا الاتجاه يريده «حزب الله» الذي يعمل بكل طاقته على هذا الإرث لتعطيل عمل الحكومة.