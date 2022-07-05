الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
لبنان.. نواب يطالبون بحكومة تكنوقراط
لقاء يجمع الرئيس اللبناني برئيس حكومة تصريف الأعمال (أ ف ب)
6 يوليو 2022 02:03

عبد الله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

لا صوت يعلو في لبنان عن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان تسمية نجيب ميقاتي رئيساً لحكومة تسيير الأعمال، على أمل أن تحقق ما عجزت عنه عديد الحكومات التي لم تأتِ بجديد يحقق رغبات الشعب اللبناني.
وبحسب نواب لبنانيين، فإن العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يؤدي إلا إلى فشل جديد، بينما ما يحتاج إليه لبنان فعلياً هو حكومة تكنوقراط تقوم على الكفاءات، ويمكن للبرلمان اللبناني أن يراقبها ويحاسبها بعيداً عن القبليات والنزعات الطائفية.
وسلم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك بعد 6 أيام من تكليفه بتشكيل الحكومة.
وقال غياث يزبك، عضو مجلس النواب اللبناني عن تكتل «الجمهورية القوية»، إن المباحثات التي يجريها نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة تشكل أزمة حقيقية للبنان وشعبه، فالأمر يُعد الداء الرئيس الذي تعانيه لبنان على مدار سنوات طويلة، ففكرة حكومة الوحدة الوطنية هي غير حقيقية وثبتت فشلها.
وأضاف يزبك لـ«الاتحاد»، أن الطريقة الحالية تعمل على إدخال الحكومة للمجلس النيابي، وإدخال المجلس النيابي للحكومة، بحيث يفقد القدرة على المراقبة وتتجاوز كل ما يعطيها الدستور للحكم، هذا الاتجاه يريده «حزب الله» الذي يعمل بكل طاقته على هذا الإرث لتعطيل عمل الحكومة. 

لبنان
الحكومة اللبنانية
الأزمة اللبنانية
البرلمان اللبناني
نجيب ميقاتي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
درب التبانة
الإمارات
"الإمارات للفلك": نهر المجرة يظهر في سماء الإمارات
اليوم 13:06
الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل طالبة المنصورة
دنيا
الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل طالبة المنصورة
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©