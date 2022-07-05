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دعوات برلمانية للقوى الكردية لحسم مرشح الرئاسة العراقية
مقر البرلمان العراقي
6 يوليو 2022 02:01

هدى جاسم (بغداد)

دعا كتلة «الإطار التنسيقي» في البرلمان العراقي، القوى الكردية إلى حسم مرشح الرئاسة العراقية.
وذكر الإطار في بيان أن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور كل القيادات ورؤساء الكتل السياسية المنضوية فيه».
وأضاف، أنه «تم خلال الاجتماع استعراض الكثير من المستجدات على الساحة السياسية، وآخر التطورات والقضايا المتعلقة بإجراءات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وعمل اللجان التي شكلها الإطار مؤخراً المتعلقة بالحوارات الجارية مع القوى السياسية وإعداد البرنامج الحكومي الذي يلبي طموحات أبناء الشعب العراقي، وتحديد معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء والوزراء بما يتناسب مع أهمية وحساسية المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك».

الرئاسة العراقية
العراق
الحكومة العراقية
البرلمان العراقي
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