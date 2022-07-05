«القيادة اليمني»: قدمنا تنازلات لإحلال السلام

دينا محمود (عدن، لندن)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن الحكومة قدمت تنازلات لإنجاح جهود التهدئة وإحلال السلام، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لم تفِ بأيٍّ من التزاماتها بموجب الهدنة الأممية وقابلت تلك التنازلات بتصعيد خروقاتها.

وبحث عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن العميد طارق صالح، أمس، مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع والعلاقات بين البلدين، وسُبل الدفع بجهود التهدئة ومسار بناء السلام في اليمن.

وأوضح العميد طارق خلال اللقاء الذي عقد عبر دائرة اتصال مغلقة، أن الحكومة قدّمت منذ سريان الهدنة في مرحلتيها الأولى والثانية، التنازلات لإنجاح جهود التهدئة وإحلال السلام التي يقودها المبعوث الأممي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، وتأكيداً لحرصها على إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن ميليشيات الحوثي لم تفِ بأيٍّ من التزاماتها بموجب الهدنة، وقابلت تلك التنازلات بتصعيد خروقاتها، والتعنّت في ملف رفع الحصار عن محافظة تعز، وتصعيد عمليات التحشيد لجبهات القتال وتجنيد الأطفال، لتؤكد عدم جديتها وجاهزيتها للسلام.

ودعا صالح إلى ممارسة ضغوط على ميليشيات الحوثي لإجبارها على الانخراط في جهود التهدئة بحسن نية، ورفع الحصار بشكل فوري عن تعز، وفتح المعابر وضمان حرية تنقل المدنيين والبضائع بين المحافظات، وتبادل الأسرى على قاعدة «الكل مقابل الكل» كخطوات جوهرية لبناء الثقة وإبداء حسن النوايا، وتنفيذاً لبنود اتفاق السويد.

ورغم مشاعر الارتياح النسبي التي يبعثها استمرار صمود الهدنة رغم الانتهاكات الحوثية اليومية، فإن إصرار الميليشيات الإرهابية على انتهاك بنودها، يُبقي حالة الهدوء الحذر الحالية هشة، ويحول دون أن تمهد لإيجاد وقف دائم لإطلاق النار.

فالانقلابيون، يواصلون حتى هذه اللحظة الإقدام على انتهاكات للهدنة، قد تصل حصيلتها في اليوم الواحد إلى 100 خرق، كما يَعمدون للتقليل من شأن المبادرات الإنسانية، التي يبديها تحالف دعم الشرعية، لتعزيز صلابة الوضع الحالي. وحذر محللون غربيون من أن هذه الممارسات الحوثية، تشكل تهديداً للهدنة وتُذكي حالة التوتر القائمة على الساحة اليمنية، في ضوء مواصلة العصابة الانقلابية تنفيذ اعتداءاتها على قوات الشرعية. وفي تصريحات نشرها موقع «يوراشيا ريفيو» الإلكتروني، أبرز المحلل نيفيل تيلر، الموقف المتعنت الذي يتخذه مسلحو «الحوثي» إزاء الجهود الرامية لتدعيم الهدنة الحالية، التي تفيد تقديرات مستقلة، بأن سريانها أدى لتقليص حصيلة القتلى والجرحى في اليمن، بنسبة 50% تقريباً، مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترة السابقة للاتفاق على بدئها في الثاني من أبريل الماضي.

وفي المقابل، استعرض تيلر، الشوط الكبير الذي قطعه تحالف دعم الشرعية على طريق تعزيز الهدنة، والمرونة التي أُبديت على هذا الصعيد، ومن بينها الاستجابة لدعوات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالفتح الجزئي لمطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية. يُضاف إلى ذلك، سماح التحالف بإيصال سفن تحمل مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الإرهابية. وشدد تيلر على أنه بات يتعين على العصابة الانقلابية، الاختيار إما البقاء كميليشيات خارجة على القانون، أو اتخاذ خطوات جدية على طريق التحول إلى قوة سياسية، تستطيع الاضطلاع بدور بناء، لإنهاء الصراع الذي يعصف باليمن منذ الانقلاب الدموي عام 2014.