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زيلينسكي يوبخ قيادة الجيش على اتخاذ قرارات دون علمه
زيلينسكي
6 يوليو 2022 01:22

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمات التوبيخ والتأنيب إلى قيادة الجيش بعد تعرضها لانتقادات حادة بسبب متطلبات تم الإعلان خاصة بالتجنيد في البلاد.
وطالب زيلينسكي 44 عاما في رسالة بالفيديو الثلاثاء هيئة الأركان العامة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للجيش بتقديم تقاريرهم إليه بصورة مباشرة خلال الاجتماع المقبل.
 وأضاف: "أتعهد للشعب بتوضيح الأمر وطلبي من هيئة الأركان العامة عدم اتخاذ مثل هذه القرارات بدوني".
وأشار إلى أن هناك "عدم فهم" و"غضب" في المجتمع.
 وكان القائد العام للجيش فاليري زالوجني وهيئة الاركان العامة ذكرا فى وقت سابق أنه لا يمكن للمجندين الأوكرانيين أن يتركوا محل إقامتهم المسجل إلا بإذن.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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