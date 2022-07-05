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3 هزات أرضية تضرب روسيا خلال ساعة واحدة
3 هزات أرضية تضرب روسيا خلال ساعة واحدة
5 يوليو 2022 22:55

ضربت 3 هزات أرضية خلال ساعة واحدة منطقة إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وقال الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بإقليم كامتشاتكا في بيان له أنه تم رصد 3 هزات أرضية بلغت قوة الأولى 4.7 درجة بمقياس ريختر وكان مركزها على عمق 18 كيلومترا، فيما سجلت الهزة الثانية بقوة 4.0 درجة، فيما كانت الهزة الثالثة بقوة 5.2 درجة ووقعت على بعد 11 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك، على عمق 27 كيلومترا.

وأضاف البيان " لم تقع إصابات أو أضرار، في الوقت الذي تقوم كوادر الإنقاذ في المنطقتين بفحص المرافق والمنشآت الحيوية ذات الصلة المباشرة بتأمين احتياجات السكان".

يذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.

المصدر: وام
روسيا
زلزال
هزات أرضية
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