آبي أحمد للبرهان: روابط إثيوبيا والسودان تتجاوز أي انقسامات

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في نيروبي الثلاثاء على هامش قمة إقليمية بغية تهدئة التوتر بين البلدين.

وكتب آبي أحمد في حسابه الرسمي على تويتر "اتفقنا بأن بلدينا لديهما الكثير من عناصر التعاون للعمل عليها بسلام" مرفقا تغريدته بصور تظهره خلال محدثاته مع البرهان.

وأضاف "روابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات. كلانا ملتزم الحوار والحل السلمي للقضايا العالقة"، مؤكدًا أنهما أكدا تمسكهما "بالحوار" لحل أي خلافات.

في الخرطوم، اكتفى المجلس السيادي الحاكم في السودان بالقول إن "اجتماعا مغلقا" عقد بين البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش قمة منظمة إيغاد (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية).

وقال مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي إن اللقاء تم "على هامش اجتماع إيغاد" الذي ضم الثلاثاء للمرة الأولى في غضون 18 شهرا قادة دول المنطقة في العاصمة الكينية.

وقال البرهان إن اجتماع إيغاد "وفر فرصة لوضع جردة بالاستجابات للتحديات المختلفة" التي تواجهها المنطقة.

وأضاف "السلام والأمن هما أساس التنمية في المنطقة".