وفاة 22 مالياً في مركب قبالة شواطئ ليبيا

قالت حكومة مالي في بيان اليوم الثلاثاء إن 22 مهاجراً من مواطنيها، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم قبالة ساحل ليبيا.

وقالت وزارة شؤون المغتربين في مالي في بيان إن المتوفين كانوا ضمن مجموعة من 83 مهاجرا عالقين على متن سفينة تواجه خطرا بالغا منذ 22 يونيو.

ومن بين هؤلاء، تم إنقاذ 61 شخصا، بعضهم من مواطني مالي، بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم المنظمة إنه جرى رصد "زيادات كبيرة" في تدفقات المهاجرين عبر النيجر ومالي نحو شمال أفريقيا في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة.