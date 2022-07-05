خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تسلم الرسالة نيابة عن سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي.. معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.