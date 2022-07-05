الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان
الملك سلمان
5 يوليو 2022 18:57

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تسلم الرسالة نيابة عن سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي.. معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

المصدر: وام
خادم الحرمين
سلطنة عمان
خادم الحرمين الشريفين
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
فلاح «العين».. صفقة «الميركاتو» الأبرز «فنياً»
الرياضي
فلاح «العين».. صفقة «الميركاتو» الأبرز «فنياً»
اليوم 14:00
منازل غمرتها الفيضانات بجوار جسر وندسور القديم على طول نهر هاوكيسبيري الفائض في ضاحية وندسور شمال غرب سيدني
عربي ودولي
آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات
اليوم 13:45
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©