أكثر من 5 آلاف إصابة بـ«جدري القردة» في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم حتى الآن، أي بزيادة 50 بالمائة على الأقل مقارنة بالتعداد السابق الصادر في 22 يونيو، على ما أعلنت متحدثة باسم المنظمة الثلاثاء.

وقالت فضيلة شايب في مؤتمر صحافي في جنيف «تواصل منظمة الصحة العالمية مطالبة الدول بإيلاء اهتمام خاص بإصابات جدري القردة للحد من العدوى».

من غير المقرر حالياً عقد اجتماع ثانٍ للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول هذا الموضوع، بعد اجتماعها الأول في 23 يونيو.

الأسبوع الماضي، رأت منظمة الصحة أن تفشي جدري القردة، رغم أنه يثير قلقاً بالغاً، «لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً» في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد في الأيام الأخيرة: يمثل هذا التعداد الأخير الذي يعود إلى 30 يونيو، زيادة بنسبة 55.9 بالمئة مقارنة بالعدد السابق قبل ثمانية أيام، مع 3413 إصابة.

لا تزال أوروبا إلى حد بعيد المنطقة الأكثر تضرراً من الفيروس مع 85 بالمئة من الإصابات، في حين أنه ينتشر في 53 دولة.

تم رصد زيادة غير عادية في عدد الإصابات بجدري القردة منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط أفريقيا، حيث الفيروس مستوطن.