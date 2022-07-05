في اجتماع نادر من نوعه.. محادثات بين بلينكن ونظيره الصيني

سيعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعاً نادراً من نوعه مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر إقليمي في بالي هذا الأسبوع، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء.

وسيلتقي وانغ وبلينكن اللذان اجتمعا في أكتوبر الماضي على هامش اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب الوزارة.

يأتي الاجتماع، بينما يبدي الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤلاً إزاء محادثات جديدة في الأسابيع القادمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ الذي لم يجر أي رحلة دولية منذ تفشي جائحة كوفيد.

وقالت الخارجية الأميركية إن بلينكن سيجري أيضاً محادثات مع نظيره الإندونيسي ومسؤولين آخرين، قبل أن يتوجه السبت إلى تايلاند، في زيارة ألغيت العام الماضي بعد إصابة أعضاء من وفد بلينكن بكوفيد.