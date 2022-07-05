مقتل 9 أشخاص جراء الأمطار الموسمية في باكستان

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بينهم أطفال، حتفهم جراء أمطار غزيرة خلفت دماراً في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقال يونس عزيز منجال، وهو متحدث باسم الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث، إن «مياه الفيضانات جرفت ثلاث نساء وخمسة أطفال».

وأضاف أن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بجروح أيضاً.

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في فيضانات في المناطق الحضرية، وألحقت أضراراً بأكثر من 200 منزل وبالبنية التحتية للكهرباء في كويتا عاصمة الإقليم.

وقال المتحدث: «التقارير عن الأضرار والدمار ما زالت تتدفق، ومن المحتمل أن يرتفع عدد القتلى».

وأدت الأمطار إلى تشريد عدد كبير من سكان المنازل المبنية من الطين المباني المؤقتة.

وفي الوقت نفسه، تم غلق العديد من الطرق في شمال غربي البلاد بسبب انهيار أرضي ناجم عن الأمطار.

ولقي ما لا يقل عن 38 شخصاً حتفهم في باكستان منذ 14يونيو في حوادث متعلقة بالأمطار، وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وشهدت باكستان في السنوات الأخيرة زيادة في الفيضانات المفاجئة وتآكل الأراضي والانفجارات السحابية والجفاف والضباب الدخاني الذي يقلل من جودة الهواء.