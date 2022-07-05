الكرملين ينفي المطالبة بسداد ثمن صادرات الغاز الطبيعي بالروبل

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن روسيا لم تتخذ أي قرار بعد بشأن مطالبة العملاء بسداد ثمن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بالروبل، كما أن الكرملين لم يعد أي مسودة لقرار بهذا الشأن.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم، كيريل بولوس، أمس الاثنين إن روسيا بحاجة إلى التنسيق بشأن خطوط الأنابيب وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال لأن أمر بوتين بطلب المدفوعات بالروبل مقابل الصادرات عبر خطوط الأنابيب يخلق "منافسة تعتمد على العملة" بين نوعين من الوقود.

وقال بيسكوف اليوم إن الأجهزة المنزلية القديمة في أوروبا، التي تستهلك الكثير من الطاقة، ليست "من أصدقاء بوتين"، بل إنها من "أصدقاء" الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة تبيع الغاز الطبيعي المسال الذي يعد أغلى من إمدادات خطوط الأنابيب الروسية.