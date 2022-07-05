الأردن.. تفاصيل جريمة قاتل طفلتيه في لواء الرمثا

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات وردت مساء أمس لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها ويعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا، بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم. مضيفاً أنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الاربعة وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة )، وبالاستماع لاقوالهما أكدَّا قيام والدهما بضربهما باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما ( 9 ،12 ) عاماً، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا )ودفنهما بمحيط المنزل. وبالتحقيق مع ذلك الشخص اعترف أنه وقبل عشرة أيام قام بضرب احدى بناته بواسطة عصا مما أدى الى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الاخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بالقائها داخل حفرة بجانب المنزل. وأكد الناطق الإعلامي انه جرى على الفور إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعاءهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية وما زال التحقيق جارياً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي