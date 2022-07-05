أعضاء الناتو يوقعون بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف

من المقرر أن يوقع أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بروتوكولات الانضمام اللازمة لدعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف في حفل يقام اليوم الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل. ومن المقرر أن تشارك وزيرة الخارجية السويدية آن ليند ونظيرتها الفنلندية بيكا هافيستو في تلك المراسم إلى جانب ممثلين عن الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 30 عضوا في التحالف العسكري الغربي. وتسمح البروتوكولات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بدعوة السويد وفنلندا رسميا للانضمام إلى الحلف، لكن عملية التصديق قد تشهد استمرار كلا البلدين في الانتظار. ويجب على أعضاء الحلف تمرير بروتوكولات الدعوة، وهي عملية تشمل عادة البرلمانات الوطنية. ومن المقدر أن يستمر هذا من ستة إلى ثمانية أشهر أخرى قبل أن تتمكن السويد وفنلندا من الانضمام. وكان من الممكن توقيع بروتوكولات الدعوة في وقت أقرب من هذا، لكن تركيا وافقت فقط على التخلي عن معارضتها لطلب عضوية الدولتين في اتفاق اللحظة الأخيرة قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد الأسبوع الماضي.





المصدر: وكالات