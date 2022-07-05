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مقتل 34 شخصاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو
مقتل 34 شخصاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو
5 يوليو 2022 09:21

قتل 34 سخصاً على الأقلّ في بوركينا فاسو في نهاية الأسبوع الماضي في هجومين مسلّحين شنّهما مسلّحون في شمال البلاد وشمالها الغربي، بحسب ما أفادت مصادر رسمية وأمنية وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال بابو بيار باسينغا، حاكم منطقة بوكل دو موهون، في بيان، "تعرض سكّان منطقة بوراسو الريفية (شمال غرب) لهجوم جبان شنّه مسلّحون"، مشيراً إلى أنّ "الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم الإرهابي هي 22 قتيلاً والعديد من الجرحى بالإضافة إلى خسائر مادية".
وكان مصدر أمني قال لفرانس برس في وقت سابق من نهار الاثنين إنّ الهجوم أسفر عن سقوط "نحو 15 قتيلاً، من رجال ونساء وأطفال، وفق حصيلة موقتة"، بينما أفاد مصدر محلّي أنّ حصيلة الهجوم هي "حوالي 20 قتيلاً".
وبحسب أحد السكّان فإنّ "المسلّحين تجوّلوا في بادئ الأم في القرية مطلقين أعيرة نارية في الهواء. وعادوا في وقت لاحق من الليل ليطلقوا النار بشكل عشوائي على السكّان".

 

المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
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