فيضانات أستراليا تشتد والسلطات تجلي آلافاً من سكان سيدني

أشخاص يجوبون قوارب الكاياك على طول شارع غمرته المياه من نهر هاوكسبري الفائض بسبب الأمطار الغزيرة في ضاحية وندسور في سيدني