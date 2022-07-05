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إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
5 يوليو 2022 07:37

قال مسؤولون محليون ووسائل إعلام إن ضابطي شرطة في ولاية فيلادلفيا الأميركية تعرضا لإطلاق نار بعد "حادث أمني" بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواي بينما كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال.
وقالت سلطات الطوارئ "وقع حادث أمني على طريق بنيامين فرانكلين باركواي". وقالت قناة (إن.بي.سي فيلادلفيا) إن اثنين من ضباط الشرطة تعرضا لإطلاق نار.

المصدر: وكالات
فيلادلفيا
الولايات المتحدة الأميركية
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