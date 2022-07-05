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توقيف مطلق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو
بعد اطلاق النار على موكب في شيكاغو
5 يوليو 2022 07:26

أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق نار يوم الاثنين أودى بحياة ستة أشخاص وأصاب ما لا يقل عن 36 عندما فتح رجل يحمل بندقية قوية النار من فوق سطح مبنى مستهدفا عرضا بمناسبة يوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في مدينة شيكاجو الأميركية يوم الاثنين، مما دفع المتفرجين المذعورين للفرار من المكان.

بسيارة ثم يخرج كريمو من السيارة ويداه مرفوعتان، ثم يرقد على الأرض قبل أن تعتقله الشرطة.
وقالت شرطة هايلاند بارك إنه سيتم توجيه اتهامات للمشتبه به.ولم تتوصل الشرطة بعد للدافع وراء إطلاق النار.

وقال جيم أنتوني، المتحدث باسم النظام الصحي بجامعة نورث شور، إن أكثر من 36 شخصا أصيبوا، معظمهم بطلق ناري. وقال بريغام تيمبل، وهو طبيب طوارئ، إن الضحايا الستة والعشرين الذين نقلوا إلى مستشفى هايلاند بارك تراوحت أعمارهم بين الثامنة و85 عاما.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية المكسيكية إن واحدا على الأقل من القتلى مواطن مكسيكي.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان "صدمت أنا و(زوجتي) جيل من العنف المسلح العقيم الذي أثار مجددا حزن الأميركيين في يوم الاستقلال".

وأضاف "تحدثت مع حاكم (إلينوي جيه.بي) بريتسكر ورئيسة البلدية روتيرنج، وقدمت دعم الحكومة الاتحادية الكامل لمجتمعاتهما. كما أنني دفعت سلطات إنفاذ القانون الاتحادية للمساعدة في البحث بشكل عاجل عن مطلق النار".

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
شيكاغو
إطلاق نار
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