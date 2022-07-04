قاطنو مخيم الزعتري لـ«الاتحاد»: مبادرات الإمارات أعانتنا على قسوة اللجوء

جمال إبراهيم (عمّان)

اعتبر لاجئون سوريون يقيمون في مخيم الزعتري شمال شرق الأردن أن المساعدات الإنسانية والمبادرات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة ساعدتهم على صعوبة وقسوة اللجوء. وعلى الرغم من مرور أكثر من 11 عاماً على بدء الأزمة في سوريا، إلا أن عودة اللاجئين إلى ديارهم ما تزال محدودة، إذ تشير آخر إحصائية أصدرتها وزارة الداخلية الأردنية إلى أن عدد السوريين الذين غادروا المملكة بلغ نحو 153 ألف شخص منهم 33 ألفاً يحملون صفة لاجئ.

وتتنوع أسباب عدم عودة اللاجئين ما بين أمنية وأخرى اجتماعية واقتصادية رغم قرب المسافة بين البلدين. وقال أحمد الشلبي اللاجئ السوري في مخيم الزعتري الذي يقطنه 80 ألف شخص: «عندما تستقر الأوضاع في بلادي كلياً بالتأكيد سأعود».

وأضاف الشلبي لـ«الاتحاد»: «لولا المساعدات التي تقدمها لنا الإمارات العربية المتحدة للتغلب على الأوضاع المعيشية الصعبة لأصبحت الحياة لا تطاق، فأنا شخص مريض بالقلب ولا أستطيع العمل». واعتبر الشلبي الذي يبعد مسكنه في المخيم 20 كيلومتراً فقط عن الحدود السورية أن مبادرات الإمارات المتتالية أعانتنا على قساوة حياة اللجوء. وثمن مدير مكتب المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المفرق ومنسق مخيم الزعتري هوفيك ات يمزيان جهود دولة الإمارات ومبادرتها في تأمين مواد إغاثية للاجئين.

ويعلل اللاجئ السوري عوض الحوراني (58 عاماً) عدم عودته لتخوفاته الأمنية، قائلاً «فلنتريث حتى تستقر الأوضاع، فقدت اثنين من إخواني في هذه الحرب، ولا أريد أن أخسر أحداً من أبنائي». ويشير اللاجئ السوري حمدان الحريري (52 عاما) إلى أنه يقطن مع عائلته المكونة من 6 أفراد في العاصمة عمّان، ويقول: «تزوجت إحدى بناتي من شاب أردني، وأبنائي يعملون في القطاع الخاص، ويتقاضون أجورا جيدة، وحياتي هنا مستقرة».

غير أن اللاجئ السوري سليم الشهابي يبدي اشتياقا كبيرا لمدينته حلب.

وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 3.59 مليار درهم «976.4 مليون دولار».

ويرى المحلل السياسي الدكتور أسعد أبو ملوح أن كثيراً من اللاجئين السوريين يفضلون البقاء في أماكن تواجدهم أو الهجرة إلى دول أوروبية.

وشدد أبو ملوح في تصريحات لـ«الاتحاد» على أن العودة تصبح أكثر قبولاً للاجئين حينما تنتهي رسمياً الأزمة السورية، فالوضع الراهن رغم الاستقرار النسبي يبدد آمالهم في العودة. وينبه إلى أن الاستقرار السياسي والأمني يجب أن يتبعهما استقرار اقتصادي واجتماعي بخلاف الواقع الحالي.

ونبه إلى أن ما يخشاه اللاجئون يتمثل في اعتبارهم أن التهدئة في بلادهم مؤقتة وقد تنهار ما بين أطراف النزاع في أي وقت، ما يؤدي إلى اشتعال الصراع مجدداً.