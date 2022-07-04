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العراق ومجلس الأمن يبحثان مكافحة الإرهاب
العراق ومجلس الأمن يبحثان مكافحة الإرهاب
5 يوليو 2022 02:37

بغداد (الاتحاد)

بحث مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي مع وفد من مجلس الأمن الدولي سبل مكافحة الإرهاب. وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي، في بيان له أمس، إنه ترأس اجتماعاً مشتركاً بين الجانب العراقي يضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والاستخبارية ووفد المديرية التنفيذية في مجلس الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي يزور العراق حالياً. وأوضح أن «الاجتماع شهد بحث التعاون الدولي والإقليمي في قضايا مكافحة الإرهاب، ومناقشة قضايا الإرهابيين الأجانب، وسبل محاسبتهم، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب».

العراق
مجلس الأمن
الإرهاب
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