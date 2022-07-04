لبنان يتبرأ من تصرفات «حزب الله»

بيروت (وكالات)

اعتبرت الحكومة اللبنانية، أمس، أن أي عمل خارج إطار المفاوضات الجارية بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعد أمراً «غير مقبول»، وذلك بعد يومين من إطلاق ميليشيات «حزب الله» الإرهابية ثلاث مسيّرات باتجاه حقل «كاريش» للغاز. وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في بيان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إن «أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها». وشدد على أن «المفاوضات الجارية بمساعي الوسيط الأميركي آموس هوكستين قد بلغت مراحل متقدمة»، داعياً الأطراف كافة إلى «التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض». وأعلنت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية السبت إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل «كاريش» للقيام بمهام استطلاعية، وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره اعتراضها. واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد الأحد أن «حزب الله» يقوّض قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية.