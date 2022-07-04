لبنانيون يحتجون على تردي الاقتصاد

بيروت (وكالات)

نظم لبنانيون وقفة احتجاجية، أمس، في مدينة طرابلس، شمال لبنان، وقطعوا عددا من الطرقات، بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ونفذ عدد من المدنيين والعسكريين المتقاعدين الوقفة وسط ساحة «عبد الحميد كرامي» في طرابلس، وعمدوا إلى قطع بعض الطرقات، فيما قطع محتجون آخرون طريق البحصاص عند مدخل مدينة طرابلس. وأعلن المحتجون الاستمرار في الاحتجاجات رفضاً للممارسات والأسلوب الذي يعتمده المسؤولون.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وانهارت معها العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل.

وفي سياق آخر، كشف وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، عن خطة وضعتها الحكومة اللبنانية لإعادة 15 ألف نازح سوري شهرياً إلى بلادهم.

وقال شرف الدين، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إنه «مرفوض كليا ألا يعود النازحون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة».