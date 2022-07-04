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شكري: مصر حريصة على تعزيز حرية الدين والمعتقد
شكري: مصر حريصة على تعزيز حرية الدين والمعتقد
5 يوليو 2022 02:37

القاهرة (الاتحاد) 

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المصريين على أي أساس، مشيراً إلى إنجازات وجهود مصر ذات الصلة بتعزيز حرية الدين والمعتقد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شكري أمس، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، وذلك في مستهل زيارة الوزير المصري الحالية للندن لتدشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وفق ما ذكره المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.
وأضاف المتحدث، في بيان صحفي، أن شكري رحب بالحوار المنفتح بين مصر والمملكة المتحدة حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا استمرار التواصل بين الجانبين.
وأكد الوزيران ما يمثله تدشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة من أهمية كبيرة، حيث يسهم ذلك في تعزيز مجالات العمل المشترك لاسيما دفع التعاون في مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر ومعدل التبادل التجاري بينهما تحقيقاً لمصالح البلدين، فضلاً عن استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي. وتطرّق وزير الدولة البريطاني إلى المؤتمر الدولي المرتقب حول حرية الدين أو المعتقد الذي تستضيفه لندن اليوم وغداً.

مصر
سامح شكري
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