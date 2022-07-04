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27 قتيلاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو
27 قتيلاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو
5 يوليو 2022 02:37

واغادوغو (وكالات)

قتل 27 شخصاً في بوركينا فاسو بهجومين إرهابيين منفصلين استهدفا مدنيين في شمال وشمال شرق البلاد، بحسب مصادر أمنية محلية. وقال مصدر أمني أمس، إن «أفراداً مسلّحين هاجموا السكان المدنيين في بوراسو، وهي منطقة واقعة قرب ديدوغو»، عاصمة محافظة كوسي.
وقال المصدر إن «هناك نحو 15 من الرجال والنساء والأطفال، وفق حصيلة مؤقتة». وأكد مصدر محلي الهجوم لوكالة فرانس برس، مشيراً إلى «20 قتيلاً».
وأوضح أحد السكان أن «المسلّحين تجولوا في القرية مطلقين أعيرة نارية في الهواء، وعادوا في وقت لاحق ليطلقوا النار بشكل عشوائي على السكان».
وذكر مصدر أمني آخر أن هجوماً مميتاً آخر وقع السبت في ناميسيغينا، في مقاطعة ياتينغا في شمال البلاد.
وأوضح المصدر أن حصيلة هذا الهجوم وصلت إلى 12 قتيلاً من بينهم ثلاثة من متطوّعي «الدفاع عن الوطن» وهم مدنيون يحاربون إلى جانب الجيش، وقد اثار ذلك موجات نزوح منذ الأحد.
 

بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
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