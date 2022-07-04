الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في الدنمارك

عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق في كوبنهاغن، وأسفرت عن مقتل عددٍ من الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة الدنمارك وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الشرطة الدنمركية، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة بالرصاص خلال إطلاق نار في مركز تجاري في كوبنهاغن، مساء أمس الأول.

وقال كبير مفتشي الشرطة سورين توماسن للصحفيين، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إطلاق النار كان «عملاً إرهابياً» أو أن الجاني قام بهذا العمل مع آخرين. وأضاف أن المهاجم قتل فتى وفتاة يبلغان من العمر 17 عاماً، ومواطناً روسيا يبلغ من العمر 47 عاماً يقيم في الدنمارك. ويرقد جميع المصابين الأربعة بطلقات نارية في حالة حرجة، ولكن مستقرة، ومن بينهم سويديان وهما رجل عمره 50 عاماً وشابة عمرها 16 عاماً.

وقالت الشرطة، إن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أثناء فرارهم من مكان الحادث، ولكن ليس بالرصاص.

وذكرت أن الجاني معروف لأطباء نفسيين في الدنمارك، وكان بحوزته بندقية وذخيرة وسكين عندما جرى اعتقاله. ولم يتضح على الفور كيف رد الدنماركي البالغ من العمر 22 عاماً على التهم المبدئية الموجهة له بالقتل.

وقال قائد التحقيق، إنّ هناك معلومات تسري على شبكات التواصل الاجتماعي، حول أنّ العمليّة قد تكون ارتُكِبت بدافع عنصريّ، أو بدوافع أخرى مختلفة، «لكن لا يمكنني القول إنّ لدينا أيّ شيء يدعم ذلك في هذه المرحلة».

لكنّ الشرطة أكّدت أنّها تُحقّق في مقاطع فيديو منشورة على «الإنترنت» تظهر المشتبه به يحمل أسلحة، يوجّهها نحو صدغه، الأمر الذي يثير شكوكاً حيال حالته النفسية.

وانتشرت قوّة كبيرة من الشرطة في موقع إطلاق النار وفي أماكن عدّة في كوبنهاغن.

ووقع إطلاق النار نحو الساعة 17:30 بالتوقيت المحلّي (15:30 بتوقيت غرينتش)، متسبّباً بحال من الذعر. وكان كثير من الزوّار موجودين في الموقع، قبل حفلة موسيقيّة للنجم البريطاني هاري ستايلز كانت مقرّرة في قاعة كبيرة مجاورة، غير أنّها ألغيت مساءً.

ونقلت وسائل إعلام دنماركيّة عن شهود عيان قولهم، إنّ المشتبه فيه حاول الإيقاع بضحاياه من أجل دفعهم إلى الاقتراب، قائلاً على سبيل المثال، إنّ سلاحه مزيّف.

وقال أحد الشهود لقناة «دي آر» العامّة، «كان مضطرباً نفسياً بما يكفي لملاحقة الناس، لكنّه لم يكن يركض».

وعند سماع أولى الطلقات، اندفع أكثر من مئة شخص خارج المركز التجاريّ، حسبما أظهر مقطع مصوّر للواقعة، فيما اضطرّ آخرون إلى الاختباء في الداخل.

وقالت إيزابيلا، التي ظلّت مختبئة هناك لمدّة ساعتين، للقناة العامّة، «فجأة سمعنا طلقات ناريّة، وسمعتُ عشر طلقات، وركضنا بقدر ما استطعنا للاحتماء في المراحيض».

وبعد يومين من تنظيم المرحلة الثالثة من سباق طواف فرنسا للدراجات في العاصمة الدنماركية، وقع إطلاق النار بعد الظهر داخل مركز فيلدز للتسوق في منطقة «إماه»، الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

ودعت السلطات الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخول الشرطة والآخرين إلى البقاء بعيداً من المنطقة.