6 قتلى بإطلاق نار في ولاية إلينوي الأميركية

قُتل ستة أشخاص بعد أن فتح مسلح النار خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي في ولاية إلينوي، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين.

وقال كريس أونيل قائد شرطة مدينة "هايلاند بارك" قرب مدينة شيكاغو التي وقع فيها الحادث "في الوقت الحالي، نُقل أكثر من عشرين شخصا إلى مستشفى هايلاند بارك تم تأكيد وفاة ستة منهم".

ووصف أونيل مطلق النار، الذي لا يزال طليقا، بأنه رجل أبيض بشعر أسود طويل وعمره بين 18 و20 عاما، مضيفا "نحض الجميع في هذا الوقت على البقاء محتمين في أماكنهم".

وأعطت نانسي روترنغ رئيسة بلدية هايلاند بارك التي تقع قرب شيكاغو نفس حصيلة الضحايا، منددة بأعمال العنف التي تحدث خلال أيام العطل.

وقالت "في يوم اجتمعنا فيه للاحتفال بالمجتمع والحرية، نقوم بدلا من ذلك بالعزاء بالخسائر المأساوية في الأرواح ومواجهة الإرهاب الذي فرض علينا".

تتعاون وكالات إنفاذ القانون المتعددة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة الولاية ومكتب رئيس البلدية، في الاستجابة للحادث.

وأعلنت هايلاند بارك إلغاء جميع احتفالات الرابع من يوليو، وكذلك فعلت مدينة "إيفانستون" المجاورة.

وقال بيان صادر عن مسؤولي إيفانستون "رغم عدم وجود تهديد محدد لسكان المدينة، إلا أن مطلق النار لا يزال طليقا. لذلك، ألغيت الاحتفالات بحذر شديد".

المصدر: آ ف ب