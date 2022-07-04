7 قتلى بانهيار جليدي في إيطاليا

قتل سبعة أشخاص على الأقل في انهيار جليدي هائل الذي شهدته منطقة الألب في إيطاليا مع إعلان خدمات الإنقاذ تلاشي الأمل بالعثور على ناجين.

وأعاد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الاثنين، سبب الانهيار إلى التغير المناخي.وأفادت السلطات الإيطالية بإصابة ثمانية أشخاص بجروح وفقدان 14، محذرة من عدم وجود رقم محدد حتى الآن لعدد المتسلقين الذين كانوا في موقع الكارثة عند وقوع الانهيار أمس الأحد.

وقال ماوريتسيو فوغاتي رئيس مقاطعة ترينتو إن سرعة كتل الجليد والصخور التي انهارت من جبل مارمولادا، الأعلى في سلسلة الدولوميت في الألب الإيطالية، بلغت 300 كيلومتر في الساعة.

ونقلت وكالة "آكي" للأنباء عن جورجيو غاجير رئيس خدمة الإنقاذ في جبال الألب أن رجال الإنقاذ استخدموا طائرات مسيّرة حرارية قادرة على استشعار حرارة ناجين محتملين، على الرغم من أن فرص العثور عليهم تراوح "من ضئيلة للغاية إلى منعدمة".

وأشار عامل الإنقاذ جينو كوميلي إلى أن الجثث، التي عثر عليها حتى الآن، هي عبارة عن "أشلاء".

ووقعت الكارثة بعد يوم على تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت) على قمة الجبل الجليدي، وهو الأكبر في سلسلة جبال الألب الإيطالية.

وصرّح رئيس الوزراء ماريو دراغي أن الأمر "بدون شك مرتبط بتدهور البيئة والوضع المناخي".

المصدر: وكالات