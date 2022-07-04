الثلاثاء 5 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
خادم الحرمين يوجه بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار
الملك سلمان بن عبد العزيز
4 يوليو 2022 21:55

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقالت الوكالة، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 - 1444هـ (2022م)".
كما تضمن التوجيه "تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي".
وتضمن التوجيه "تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية".

المصدر: وكالات
سلمان بن عبد العزيز
ارتفاع الأسعار
الدعم الاجتماعي
السعودية
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
عربي ودولي
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
اليوم 07:37
بعد اطلاق النار على موكب في شيكاغو
عربي ودولي
توقيف مطلق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو
اليوم 07:26
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
اليوم 02:40
سيف بن زايد خلال حفل التخريج بحضور حمد الرميثي ومطرالظاهري (وام)
الإمارات
سيف بن زايد يشهد تخريج الدورة المشتركة لكلية القيادة والأركان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©