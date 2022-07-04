خادم الحرمين يوجه بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت الوكالة، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 - 1444هـ (2022م)".

كما تضمن التوجيه "تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي".

وتضمن التوجيه "تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية".

المصدر: وكالات