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قتلى بإطلاق نار خلال احتفال بيوم الاستقلال في شيكاجو
الشرطة تصل إلى مكان إطلاق النار في شيكاجو
4 يوليو 2022 21:25

قال مكتب مسؤول إنفاذ القانون في مقاطعة "ليك" إن إطلاق نار وقع في طريق أحد مواكب الاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية "هايلاند بارك" الراقية في مدينة شيكاجو بالولايات المتحدة اليوم الاثنين.
وقالت قناة "ان بي سي سيكاجو" التلفزيونية المحلية إن تسعة أشخاص قتلوا في الحادث.
وكتب مكتب المسؤل على تويتر "ابتعدوا عن المنطقة، اسمحوا لجهات إنفاذ القانون وطلائع رد الفعل بأداء عملهم".
وقال تلفزيون (دبليو.جي.إن)، نقلا عن مصادر لم يحددها في سلطة إنفاذ القانون، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب العديد من الأشخاص.
وأفاد تقرير القناة نقلا، عن أحد المصادر، بأن المشتبه به في الواقعة لا يزال طليقا.
وذكرت صحيفة "شيكاجو صن تايمز" أن العرض توقف فجأة عندما أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي عشر دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.
وأفاد تلفزيون (سي.بي.إس 2) في شيكاجو، نقلا عن منتجة كانت حاضرة في العرض، أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص.
وقالت إليسا كوفمان المنتجة الرقمية لشبكة (سي.بي.إس 2) "كان الجميع يركضون ويختبئون ويصرخون".

المصدر: رويترز
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