البرهان يعلن عدم مشاركة الجيش في الحوار السياسي في السودان

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار السياسي الذي تيسره الآلية الثلاثية، بحسب وكالة الأبناء السودانية الرسمية (سونا).

وقالت الوكالة إن الخطوة تهدف "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخري للجلوس من أجل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة لإكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".

وأكد البرهان، في خطابه مساء اليوم ‘اة الشعب السوداني، "التزام القوات المسلحة بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل تحقيق التوافق والتراضي الوطني"، وفقا للوكالة.

وتقوم الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد)، بتسهيل الحوار.

وأضاف البرهان، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسئوليات بالاتفاق مع الحكومة.

المصدر: وكالات