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«الصحة العالمية» تعلن انتهاء تفشي إيبولا في الكونغو
أطباء يعالجون مريضا مصابا بمرض إيبولا
4 يوليو 2022 20:33

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، انتهاء آخر تفش لمرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وتفشى المرض في إقليم «إكواتور» حيث سجلت أول حالة في 23 أبريل الماضي.في المجمل، سجلت أربع حالات مؤكدة وحالة إصابة مشتبه فيها.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فارق جميع المرضى الحياة جراء المرض.
وفي التفشي السابق بالإقليم بين يونيو ونوفمبر 2020، رصد ما مجمله 130 إصابة وتوفى 55 شخصاً.
وهذه هي المرة الـ14 منذ عام 1976 التي يتفشى فيها مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية التي يبلغ تعدادها 90 مليون نسمة.
وخلال الفترة ما بين عامي 2014 و2016، وقع أكبر تفش على الإطلاق للمرض في غرب أفريقيا وتوفي أكثر من 11 ألف شخص.
وغالبا ما تؤدي إصابات إيبولا إلى حمى شديدة ونزيف داخلي وهي تهدد الحياة.

المصدر: د ب أ
إيبولا
الكونغو الديمقراطية
تفشي
منظمة الصحة العالمية
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