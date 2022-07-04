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بدء إجراءات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
مقر حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل
4 يوليو 2022 20:18

تُطلق دول حلف شمال الاطلسي (الناتو)، غداً الثلاثاء، إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.
وقال الناتو، في بيان "يوقّع الحلفاء الثلاثاء على بروتوكول قبول عضوية فنلندا والسويد".
كذلك، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف، ، الذي يضم 30 دولة، خلال حفل تولّي القائد الأعلى الجديد لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، "نتحضّر لاستقبال حليفين جديدين يتمتّعان بقوات وقدرات عسكرية هائلة".
وشاركت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو في المناقشات النهائية في مقر المنظمة في بروكسل اليوم الاثنين، قبل التوقيع المقرّر على بروتوكولات الانضمام الثلاثاء وبدء عملية المصادقة في كلّ من الدول الأعضاء في التحالف.
وافقت تركيا على إطلاق هذه العملية خلال قمة قادة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد، ولكن الرئيس رجب طيب أردوغان ذكّر الدولتين الشماليتين بالشروط الواجب توافرها. وقال في مؤتمر صحفي "إذا قامتا بواجبهما، سنقدم (مذكرة التفاهم) إلى البرلمان (لإقرارها). وإذا لم تفعلا ذلك، لن نرسلها إلى البرلمان...".
وأشار أردوغان إلى "وعد قطعته السويد" بشأن ترحيل مطلوبين. وجاء هذا الوعد في مذكرة وقعها قادة الدول الثلاث في مدريد الثلاثاء قبل افتتاح قمة الحلف.
وقال أردوغان "سيرحلّونهم، لقد وعدوا بذلك. هذا منصوص عليه في مستندات مكتوبة. سيوفون بوعدهم".

المصدر: آ ف ب
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
السويد
فنلندا
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