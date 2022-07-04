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إخلاء بلدة قرب العاصمة أثينا بسبب حرائق غابات
رجال إطفاء يراقبون طائرة ترش الماء على حريق قرب أثينا
4 يوليو 2022 20:09

خرج حريق غابات كبير عن السيطرة إلى الشمال من العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الاثنين، مما دفع السلطات لإصدار أمر بإخلاء بلدة ساحلية قريبة من الحريق كإجراء احترازي.
تسببت الرياح القوية في تأجيج النيران في منطقة "شيماتاري" التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن العاصمة وسط ارتفاع درجات الحرارة.
وحث المسؤولون السكان على مغادرة بلدة "ديليسي" وتوقفت خدمة قطار محلي بينما يحاول رجال الإطفاء بمساعدة أربع طائرات وطائرتي هليكوبتر إخماد النيران.
وتحاول فرق الطوارئ أيضاً إخماد النيران في منطقة "أتشايا"، في شبه جزيرة "بيلوبونيز"، حيث تم إخلاء أربع قرى.
والتهمت حرائق الغابات العام الماضي حوالي 300 ألف فدان من الغابات عندما عانت اليونان من أسوأ موجة حر في 30 عاما.
وتعهدت الحكومة بتعزيز قدرات مكافحة الحرائق.

المصدر: رويترز
اليونان
حرائق غابات
أثينا
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