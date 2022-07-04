أوكرانيا تقدر خطة التعافي بمئات مليارات الدولارات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دينس شميغال، اليوم الاثنين، أنّ إعادة إعمار أوكرانيا ستكلّف 750 مليار دولار أميركي على الأقل.

وتحدث زيلينسكي، في رسالة عبر الفيديو خلال افتتاح مؤتمر لوغانو في جنوب سويسرا الذي حضره شميغال شخصياً.

وصل شميغال، أمس الأحد، إلى لوغانو برفقة رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري. وكان في استقبالهما الرئيس السويسري إينياسيو كاسيس.

وتساءل شميغال في المؤتمر اليوم "من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة إعادة الإعمار المقدرة ب750 مليار دولار؟".

وأوجز شميغال خطة حكومته لإعادة الإعمار المكوّنة من ثلاث مراحل.

وقال إنّ الأكثر إلحاحاً هو مساعدة السكّان المتضررين من الحرب قبل تمويل آلاف مشاريع إعادة الإعمار في مرحلة ثانية. وعلى المدى الطويل، يجب إعداد أوكرانيا أوروبية وخضراء ورقمية.

من جهته، اعتبر الرئيس السويسري اينياسيو كاسيس أنّ إعادة الإعمار والإصلاحات "تسير جنبًا إلى جنب ... إنها تعزّز بعضها بعضاً"، داعياً إلى مواصلة جهود مكافحة الفساد وضمان سير العدالة. وأشار كاسيس إلى أن اجتماع لوغانو يجب أن يؤدي إلى "عملية سياسية فعّالة".

وأطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نداء لتختتم خطاباً شددت فيه على ضرورة إعادة بناء أوكرانيا أفضل مما كانت عليه.

وقالت "يمكن لأوكرانيا الخروج من كل هذا في طريقها إلى بلدٍ أقوى وأكثر حداثة، مع نظام قضائي ومؤسسات أكثر صلابة ومع نجاحات في مكافحة الإرهاب وأيضاً مع اقتصاد أكثر اخضراراً وأكثر رقمية وأكثر مرونة".

وأضافت أنه إذا ساعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا "يجب علينا أن نتأكد أيضاً من أن أوكرانيا ستكسب السلام الذي سيحلّ من دون شك".

المصدر: آ ف ب