زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا مساهمة لدعم السلام العالمي

شدد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، على المهمّة الضخمة التي تنتظر أوكرانيا للتعافي وإعادة الإعمار.

في رسالة عبر الفيديو إلى مؤتمر دولي يستمر يومين في سويسرا بهدف رسم الخطوط العريضة لإعادة إعمار أوكرانيا، قال زيلينسكي إن إعادة بناء بلاده هي "المهمة المشتركة للعالم الديمقراطي بأسره"، مؤكدًا أن تعافي بلاده يخدم السلام العالمي.

وأضاف، متحدثًا إلى المؤتمر المنعقد في لوغانو في جنوب سويسرا، أن "إعادة إعمار أوكرانيا هي أكبر مساهمة لدعم السلام العالمي".

كان منظمو المؤتمر السويسريون يأملون بمجيء زيلينسكي شخصياً إلا أنه اكتفى بمداخلة عبر الفيديو في هذا الحدث الذي يجمع مسؤولين من الدول الحليفة لأوكرانيا والمؤسّسات الدولية وكذلك من القطاع الخاص.

ووصل رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميغال، أمس الأحد، إلى لوغانو برفقة رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك.

يضم الوفد الأوكراني نحو مئة شخص للقاء مسؤولين سياسيين ومؤسسات دولية وممثلين عن القطاع الخاص.

وحضر إلى لوغانو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس وزراء تشيكيا بيتر فيالا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، فضلا عن نظيره البولندي ماتيوش مورافتسكي الذي تستقبل بلاده العدد الأكبر من اللاجئين الأوكرانيين، لوضع معالم "خطة مارشال" لأوكرانيا كتلك التي وضعت لانتشال أوروبا الغربية من أنقاض الحرب العالمية الثانية من خلال برنامج اقتصادي أميركي.

واجتماع لوغانو ليس مؤتمر مانحين بل سيسعى إلى وضع المبادئ والأولويات لعملية إعادة البناء.

المصدر: آ ف ب