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الصين تجدد الإنذار من عواصف وأمطار غزيرة
أمطار غزيرة تجتاح شوارع مدن في الصين
4 يوليو 2022 17:04

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الاثنين، إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة العواصف المطيرة المتوقعة في أجزاء مختلفة من البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقال المركز إنه من المتوقع أن تجتاح عواصف مطيرة بعض المناطق بداية من مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) وحتى الساعة الثانية من مساء غد الثلاثاء، حيث ستشهد بعض المناطق هطول أمطار يصل منسوبها إلى 180 مليمتراً.
ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق الأخرى سقوط أمطار يتجاوز منسوبها 70 مليمتراً في الساعة، وستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.
ونصح المركز الحكومات المحلية باتخاذ الاستعدادات المناسبة، وفحص أنظمة تصريف المياه في المدن والأراضي الزراعية وأحواض الأسماك، كما اقترح اتخاذ إجراءات للسيطرة على حركة المرور في أقسام الطرق التي تتضرر من الأمطار الغزيرة، وتوجيه حركة المرور في الشوارع التي تغمرها المياه، وتعليق العمليات في الخارج بالمناطق التي تشهد خطورة.
يوجد في الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر شدة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

المصدر: د ب أ
الصين
نظام إنذار
عواصف
أمطار غزيرة
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