الثلاثاء 5 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
بوتين خلال لقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو
4 يوليو 2022 16:54

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك.
وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير الدفاع سيرجي شويغو بثه التلفزيون، إن القوات الروسية «يجب أن تنفذ مهمتها وفقاً للخطط التي تمت الموافقة عليها».
وأضاف: «آمل أن تجري الأمور في قطاعاتها مثلما جرت في لوغانسك».
وأدلى بوتين بهذه التصريحات غداة إعلان انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية، ما مكن القوات الروسية من السيطرة على كامل منطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك المجاورة حوض دونباس.
كما ذكر الرئيس الروسي أن اثنين من جنرالاته، هما ألكسندر لابين وأسد الله أباتشيف، سيمنحان لقب «بطل روسيا» لدورهما في أوكرانيا.
وقال بوتين إن الجنرالين رفعا مباشرة إليه «تقريراً حول مجرى تنفيذ مهامهما واقتراحاتهما للمرحلة المقبلة من العمليات الهجومية».

المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
سيرغي شويغو
عملية عسكرية
أوكرانيا
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
عربي ودولي
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
اليوم 07:37
بعد اطلاق النار على موكب في شيكاغو
عربي ودولي
توقيف مطلق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو
اليوم 07:26
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
اليوم 02:40
سيف بن زايد خلال حفل التخريج بحضور حمد الرميثي ومطرالظاهري (وام)
الإمارات
سيف بن زايد يشهد تخريج الدورة المشتركة لكلية القيادة والأركان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©