بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك.

وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير الدفاع سيرجي شويغو بثه التلفزيون، إن القوات الروسية «يجب أن تنفذ مهمتها وفقاً للخطط التي تمت الموافقة عليها».

وأضاف: «آمل أن تجري الأمور في قطاعاتها مثلما جرت في لوغانسك».

وأدلى بوتين بهذه التصريحات غداة إعلان انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية، ما مكن القوات الروسية من السيطرة على كامل منطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك المجاورة حوض دونباس.

كما ذكر الرئيس الروسي أن اثنين من جنرالاته، هما ألكسندر لابين وأسد الله أباتشيف، سيمنحان لقب «بطل روسيا» لدورهما في أوكرانيا.

وقال بوتين إن الجنرالين رفعا مباشرة إليه «تقريراً حول مجرى تنفيذ مهامهما واقتراحاتهما للمرحلة المقبلة من العمليات الهجومية».

المصدر: آ ف ب