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ارتفاع إصابات "جدري القرود" في النمسا
ارتفاع إصابات "جدري القرود" في النمسا
4 يوليو 2022 15:08

ارتفع عدد الحالات المصابة بمرض جدري القرود في النمسا خلال أسبوع. وأكدت الصحة تسجيل 37 إصابة جديدة، مقارنة بـ 20 إصابة قبل أسبوع، وتوقعت وصول جرعات اللقاح الأولى في غضون أسابيع قليلة، وتوفيره بشكل طوعي للأفراد الراغبين في تلقي اللقاح.

وأفادت وزارة الصحة بأن أكثر من نصف الحالات المصابة بالمرض حدثت في العاصمة فيينا، وكشف بيتر هاكر، المستشار الصحي في الحكومة المحلية لولاية فيينا، عن تسجيل 21 إصابة بفيروس جدري القردة في العاصمة فيينا منذ ظهور المرض، وأعلن تعافي خمسة مصابين حتى الآن.

وأوضح أن الحالات الـ 16 النشطة تعاني من أعراض مرضية خفيفة، تتراوح ما بين ظهور بعض البثور المتفرقة إلى طفح جلدي أكثر انتشارا، في حال عدم حصول المصاب على التطعيم ضد مرض الجدري، وأوضح أن الإقامة في المستشفيات تعد إجراء احترازيا لمنع انتشار المرض، مؤكداً أن المسار المرضى في حد ذاته لا يجعل الإقامة في المستشفى أمرا ضروريا.

المصدر: وام
جدري القرود
فيينا
النمسا
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