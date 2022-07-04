قتلى ومصابون في انهيار جليدي بإيطاليا

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء انهيار جليدي وقع أمس عند جبل مارمولادا وهو أعلى جبل ضمن سلسلة جبال دولوميت في شمالي إيطاليا، وفق المسؤول الإقليمي ماوريتسيو فوجاتي. وأضاف فوجاتي أن ما يصل إلى 14 شخصا أصيبوا أيضا بجروح جراء الانهيار الجليدي.. فيما تم نشر خمس طائرات مروحية والعديد من فرق الكلاب المدربة للبحث عن المزيد من الأشخاص تحت كتل من الجليد والثلوج والصخور. ونقل شخص مصاب بجروح خطيرة بطائرة مروحية إلى مستشفى في تريفيزو. كما تم نقل 18 شخصا كانوا ينتظرون إنقاذهم بعد أن انفصلت الطبقة الجليدية جوا إلى الوادي بواسطة طائرة مروحية. ووقع الحادث على جبل مارمولاتا، حيث انفصل جزء كبير من الطبقة الجليدية وسقط في الوادي، واصطدم أيضا بطريق الصعود إلى الجبل الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة آلاف و343 مترا، حيث كان العديد من الأشخاص يتسلقون. وقدم ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي تعازيه للضحايا والأقارب.. وأعلن أنه سيتابع التطورات من قبل الدفاع المدني والسياسيين الإقليميين.

المصدر: وكالات