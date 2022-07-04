الجيش البريطاني يعلن استعادة حسابه

استعاد الجيش البريطاني السيطرة على حسابه على موقع تويتر وقناته على يوتيوب بعد اختراقهما لفترة وجيزة واستخدامهما لنشر تعليقات عن عملات مشفرة ورموز غير قابلة للاستبدال.



وقال منشور على حساب الجيش البريطاني على تويتر "نعتذر عن انقطاع بثنا المؤقت. سنجري تحقيقا كاملا، ونتعلم من هذا الحادث". وفي وقت سابق، أعاد الحساب نشر عدد من التغريدات حول الرموز غير القابلة للاستبدال. كما تمت استعادة قناة الجيش على موقع يوتيوب بعد تغيير اسمها إلى (آرك إنفست) ونشر عدد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالعملات المشفرة.

المصدر: وكالات