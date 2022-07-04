أوامر جديدة في سيدني بإخلاء المنازل بسبب الفيضانات

أشخاص ينظرون إلى جسر وندسور مغمور بمياه الفيضانات من نهر هاوكيسبيري المتضخم في وندسور ، شمال غرب سيدني