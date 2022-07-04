رئيس الأرجنتين يعين وزيرة جديدة للاقتصاد

عين الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الخبيرة الاقتصادية والمسؤولة الحكومية سيلفينا باتاكيس وزيرة جديدة للاقتصاد بعد الاستقالة المفاجئة للوزير مارتن جوزمان والتي جاءت وسط أزمات وتوتر سياسي. عقد فرنانديز اجتماعات طوال يوم أمس منها اجتماع مع نائبته ذات النفوذ الكبير والمثيرة للانقسام كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بينما كان يسارع الخطى لاختيار وزير اقتصاد جديد بعد أن أحدثت استقالة جوزمان، حليفه الرئيسي والذي شغل المنصب لفترة طويلة، هزة في حكومة يسار الوسط. وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة جابريلا سيروتي أن الرئيس اختار باتاكيس لتكون وزيرة للاقتصاد. وكانت تشعل منصب وزيرة الاقتصاد في مقاطعة بوينس أيرس من 2011 إلى 2015. كان جوزمان (39 عاما) قد قدم استقالته في ساعة متأخرة من مساء السبت.

المصدر: وكالات