العائلة الملكية الدنماركية تدعو إلى الوحدة في أعقاب حادث إطلاق النار

دعت العائلة المالكة الدنماركية إلى الوحدة في أعقاب حادث إطلاق النار المميت في مركز تسوق بكوبنهاجن يوم

الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وجاء في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد عن الملكة مارجريت الثانية، وولي العهد فريدريك والأميرة ماري "الموقف يستدعي الوحدة والاهتمام، ونشكر الشرطة وخدمات الطوارئ والسلطات الصحية على تحركهم السريع والفعال في هذه الساعات". وقالت العائلة المالكة إنها تأثرت بشدة بسبب "الأخبار الصادمة". وأضافوا "لا نعرف حتى الآن حجم المأساة بالكامل، لكن من الواضح بالفعل أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيب عدد أكبر من الناس".

وتابع البيان"مشاعرنا وتعاطفنا العميق مع الضحايا وعائلاتهم وجميع المتضررين من المأساة".

المصدر: وكالات