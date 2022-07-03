الرياض (الاتحاد)

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية، أولى اهتماماتها في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تسعى تزامنا مع توافدهم لأراضيها في كل عام إلى تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات والمبادرات، لتضمن أداء فرائضهم على أكمل وجه بكل يسر وسهولة.

وطوّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التكنولوجيا والتقنية التي تُسهم في تقديم الخدمات للحجاج والعُمّار، عبر توفير العديد من الروبوتات الذكية لتجويد الخدمات في المسجد الحرام وساحاته، وتيسير وتسهيل أعمال منسوبي ومنسوبات الرئاسة لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

ويشهد الحرمان الشريفان اهتماما من قبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بتوفير الخدمات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي وفق خططها الاستراتيجية «2024»، شملت 50 خدمة إلكترونية مختلفة، و10 تطبيقات رقمية، و4 مواقع إلكترونية، متضمنة نطاقات عمل محددة ستُساهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم، وتشغيل وصيانة وتهيئة الموزعات السلكية واللاسلكية، وتهيئة غرف مراكز البيانات، وغيرها من الخدمات.

ووظفت المملكة 11 روبوتاً للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيماً على مستوى العالم، وفقا لوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الروبوتات تعمل على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية. ويعمل الروبوت الواحد من 5 إلى 8 ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز 23.8 لتر، يستهلك منها 2 لتر كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل جولة.

في غضون ذلك، فعّلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة الرد الآلي عبر الهاتف للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وبـ10 لغات عالمية، بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري.

وتأتي خدمة الرد الآلي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين وتقديمها بعشر لغات هي: «العربية، الانجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية».