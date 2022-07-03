حكومة اليمن: مستمرون في التعاطي الإيجابي مع الهدنة

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة اليمنية اللواء سمير الصبري استمرار موقف الحكومة في التعاطي مع الهدنة الأممية بشكل إيجابي.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أمس، مع المختصين في مكتب المبعوث الأممي هانس جروندبرج عقب وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الذي دعا له مكتب المبعوث الأممي.

وأشار اللواء الصبري إلى الأعمال العسكرية التي تهدد الهدنة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية وأن هذا اللقاء يفترض أن يضع حداً لهذه الأعمال العدائية.

ويهدف اجتماع اللجنة العسكرية لمناقشة تثبيت الهدنة وخاصة من الناحية العسكرية بعدما شهدت العديد من الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي سواء من حيث إطلاق النار أو المسيرات أو الصواريخ على الأحياء والمدن السكنية والتحشيد في جبهات القتال والتي تهدد الهدنة.

كما يأتي انعقاد الاجتماع في ظل استمرار الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي في كافة الجبهات واستمرار التحشيد العسكري والذي يعكس نية ميليشيات الحوثي لإنهاء الهدنة والتي تأتي بالتزامن مع تصريحات لقيادات حوثية عن إنهاء الهدنة في ظل تعنت واضح من قبل الميليشيات في فتح الطرقات بتعز والالتزام بتنفيذ بنود الهدنة.